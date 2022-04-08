лавров: білорусь має стати гарантом безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив у п'ятницю, що білорусь має надати гарантії безпеки для України у майбутньому, як тільки Київ підтвердить свій нейтральний статус. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"На вимогу української сторони її нейтральний, позаблоковий, неядерний статус має супроводжуватись гарантіями безпеки", - сказав Лавров.
"Ми запропонували, щоб республіка білорусь, звичайно, була серед таких країн-гарантів".
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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його держава має бути одним із гарантів безпеки України після закінчення війни.
За його словами, Україна зможе домогтися припинення вогню "у певний момент". Тоді виникне потреба будувати світ, і Франція готова стати одним із гарантів безпеки.
Президент Франції також готовий продовжувати дзвонити путіна, незважаючи на безперспективність цих переговорів. Отже, на думку Макрона, Париж зберігає за собою статус переговорщика.
Крім того, він уважно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, зокрема, у Маріуполі.