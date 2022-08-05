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лавров: альянс с Китаем является опорой "торжества международного права"

лавров: альянс с Китаем является опорой "торжества международного права"

Киев • УНН

 • 108440 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров назвал союз Москвы с Пекином защитой международного права на фоне продолжающейся войны россии с Украиной. Об этом УНН информирует ссылаясь на росСМИ.

Цитата

"Наше стратегическое партнерство является одним из столпов движения за торжество международного права", – заявил главный дипломат россии на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в камбоджийской столице в пятницу.

лавров выступил в защиту Устава ООН, который предоставляет суверенитет всем государствам на равных началах. 73-летний политик раскритиковал США за постоянное нарушение этого принципа.

"Мы участвуем вместе с Китайской Народной Республикой в ​​недавно созданной Группе друзей для защиты Устава ООН", — сказал лавров.

Он добавил, что попытки Вашингтона продемонстрировать свое господство в новых точках мира терпят неудачу.

Дополнение

Китай официально занимает нейтральную позицию в войне, но обвиняет в эскалации Запад.

Недавно Москва ответила на тайваньский кризис дипломатической поддержкой военных маневров Пекина на острове.

Войну в Украине, которая нарушает международное право, российское руководство оправдывает, с одной стороны, якобы "освобождением" населения, а с другой — защитой от запланированного расширения НАТО, угрожающего россии.

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