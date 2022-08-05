лавров: альянс з Китаєм є опорою «торжества міжнародного права»

Цитата

"Наше стратегічне партнерство є одним із стовпів руху за торжество міжнародного права", - заявив головний дипломат росії на міністерській зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у камбоджійській столиці в п'ятницю.

лавров виступив на захист Статуту ООН, який надає суверенітет усім державам на рівних засадах. 73-річний політик розкритикував США за постійне порушення цього принципу.

"Ми беремо участь разом із Китайською Народною Республікою у нещодавно створеній Групі друзів на захист Статуту ООН", — сказав лавров.

Він додав, що спроби Вашингтона продемонструвати своє панування у нових точках світу зазнають невдачі.

Доповнення

Китай офіційно займає нейтральну позицію у війні, але звинувачує в ескалації Захід.

Нещодавно Москва відповіла на тайванську кризу дипломатичною підтримкою військових маневрів Пекіна на острові.

Війну в України, яка порушує міжнародне право, російське керівництво виправдовує, з одного боку, нібито "звільненням" населення, а з іншого — захистом від запланованого розширення НАТО, яке загрожує росії.