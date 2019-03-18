Лавинная опасность продержится высокогорье Закарпатья до завтра

"18-19 марта в Украине, в связи с повышением температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраниться значительная сннголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, завтра в Киеве облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 7-9 ° тепла.



В пресс-службе добавили, что 22-23 марта в регионе преимущественно без осадков, лишь днем 23 марта дождь. Температура ночью 0-4 ° тепла, днем 5-10 ° тепла.

Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение.