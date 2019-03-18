Лавинна небезпека протримається високогір'ї Закарпаття до завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Лавинна небезпека протримається високогір'ї Закарпаття до 19 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі УкрГідрометцентру.
"18-19 березня в Україні , у зв'язку з підвищенням температури та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
У прес-службі додали, що 22- 23 березня у регіоні переважно без опадів, лише вдень 23 березня дощ. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 5-10° тепла.
Як повідомляв УНН, у Києві оголосили штормове попередження.