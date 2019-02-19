Лавина накрыла нескольких лыжников на швейцарском курорте

По данным полиции, сегодня лавина накрыла нескольких лыжников на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, еще от 10 до 12 человек могут находиться в снежной ловушке. Согласно рапорту правоохранителей, лавина накрыла около 300-400 метров трасс. Плотный слой талого снега имеет ширину 2 метра. На месте работают два вертолета и спасательные бригады.

Лавина совпала со школьными каникулами в некоторых кантонах, включая Женеву, а также за рубежом, поэтому по некоторым данным на склонах во время схода снега находилось около 8 тыс. лыжников.

Напомним, по состоянию на 15 февраля в украинских Карпатах сошло еще пять лавин, таким образом с начала февраля известно о восхождении уже не менее 16 лавин. Лавинная опасность в Украине пока остается.