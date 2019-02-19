Лавина накрыла нескольких лыжников на швейцарском курорте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В результате схода лавины на горнолыжном курорте Кран-Монтана несколько лыжников оказались под плотным слоем снега. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на издание Yahoo.
По данным полиции, сегодня лавина накрыла нескольких лыжников на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, еще от 10 до 12 человек могут находиться в снежной ловушке. Согласно рапорту правоохранителей, лавина накрыла около 300-400 метров трасс. Плотный слой талого снега имеет ширину 2 метра. На месте работают два вертолета и спасательные бригады.
Лавина совпала со школьными каникулами в некоторых кантонах, включая Женеву, а также за рубежом, поэтому по некоторым данным на склонах во время схода снега находилось около 8 тыс. лыжников.
Напомним, по состоянию на 15 февраля в украинских Карпатах сошло еще пять лавин, таким образом с начала февраля известно о восхождении уже не менее 16 лавин. Лавинная опасность в Украине пока остается.