Лавина накрила кількох лижників на швейцарському курорті

За даними поліції, сьогодні лавина накрила кількох лижників на схилах швейцарського курорту Кран-Монтана, ще від 10 до 12 осіб можуть перебувати у сніговій пастці. Згідно з рапортом правоохоронців, лавина вкрила близько 300-400 метрів трас. Щільний шар талого снігу має ширину 2 метри. На місці працюють два вертольоти та рятувальні бригади.

Лавина співпала зі шкільними канікулами в деяких кантонах, включаючи Женеву, а також за кордоном, тож за деякими даними на схилах під час сходження снігу перебувало близько 8 тис. лижників.

Нагадаємо, станом на 15 лютого в українських Карпатах зійшло ще п'ять лавин, таким чином з початку лютого відомо про сходження уже щонайменше 16 лавин. Лавинна небезпека в Україні наразі залишається.