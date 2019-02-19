У Карпатах внаслідок відлиги лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В українських Карпатах у вівторок, 19 лютого, зберігається лавинна небезпека внаслідок відлиги. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"19 лютого, внаслідок відлиги, в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - вказали у відомстві.
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Як повідомляв УНН, в українських Карпатах з початку лютого зійшло уже щонайменше 16 лавин.