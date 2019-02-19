В Карпатах из-за оттепели лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В украинских Карпатах во вторник, 19 февраля, сохраняется лавинная опасность вследствие оттепели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"19 февраля, в результате оттепели, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ведомстве.
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Как сообщал УНН, в украинских Карпатах с начала февраля сошло уже по меньшей мере 16 лавин.