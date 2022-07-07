Латвийский банк через мобильное приложение откроет счета украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Банк Citadele в Латвии из-за большого количества заявок предложил открыть банковский счет онлайн. Об этом сообщает Lsm.lv, передает УНН.
Детали
Банк 6 июля сообщил, что они получили 4200 заявок на открытие счетов от беженцев из Украины в странах Балтии.
"Чтобы упростить процесс подачи заявки для украинцев и предложить им более современный цифровой опыт, теперь они смогут открывать счет дистанционно через мобильное приложение Citadele", – отметили в банке.
Как отмечается, находящиеся в Латвии или Эстонии граждане Украины смогут открыть счет бесплатно.
Раньше для этого нужно было записаться на прием в отделение банка, иметь при себе проездной документ или удостоверение личности, выданные в Украине, или вид на временное проживание, выданный в Латвии. Теперь украинцы могут подать заявку на открытие банковского счета через приложение 24 часа в сутки. Это можно сделать где угодно с помощью телефона и интернета.
Открыть банковский счет, как пишет издание, можно в три этапа: скачать мобильное приложение Citadele; сделать селфи; сфотографировать украинский проездной документ или удостоверение личности и загрузить личные данные, включая латвийский или эстонский номер телефона и персональный код. Процесс оформления занимает 5-7 минут. Если загруженная информация правильна, банк связывается с клиентом.
Цитата
"Учитывая, что украинцы стали частью нашего общества и видим большое количество беженцев от войны в странах Балтии, мы мгновенно начали работать над расширением функций нашего приложения. Банковский счет является основной потребностью в наше время, возможность открыть его дистанционно поможет сделать этот процесс проще и современнее для кого-либо", - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса банка Владислав Мироновс.
Напомним
Латвия пожертвует Украине лекарства и медицинские товары на 1,4 млн евро.