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Латвийский банк через мобильное приложение откроет счета украинским беженцам

Латвийский банк через мобильное приложение откроет счета украинским беженцам

Киев • УНН

 • 145795 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Банк Citadele в Латвии из-за большого количества заявок предложил открыть банковский счет онлайн. Об этом сообщает Lsm.lv, передает УНН.

Детали

Банк 6 июля сообщил, что они получили 4200 заявок на открытие счетов от беженцев из Украины в странах Балтии.

"Чтобы упростить процесс подачи заявки для украинцев и предложить им более современный цифровой опыт, теперь они смогут открывать счет дистанционно через мобильное приложение Citadele", – отметили в банке.

Как отмечается, находящиеся в Латвии или Эстонии граждане Украины смогут открыть счет бесплатно.

Раньше для этого нужно было записаться на прием в отделение банка, иметь при себе проездной документ или удостоверение личности, выданные в Украине, или вид на временное проживание, выданный в Латвии. Теперь украинцы могут подать заявку на открытие банковского счета через приложение 24 часа в сутки. Это можно сделать где угодно с помощью телефона и интернета.

Открыть банковский счет, как пишет издание, можно в три этапа: скачать мобильное приложение Citadele; сделать селфи; сфотографировать украинский проездной документ или удостоверение личности и загрузить личные данные, включая латвийский или эстонский номер телефона и персональный код. Процесс оформления занимает 5-7 минут. Если загруженная информация правильна, банк связывается с клиентом.

Цитата

"Учитывая, что украинцы стали частью нашего общества и видим большое количество беженцев от войны в странах Балтии, мы мгновенно начали работать над расширением функций нашего приложения. Банковский счет является основной потребностью в наше время, возможность открыть его дистанционно поможет сделать этот процесс проще и современнее для кого-либо", - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса банка Владислав Мироновс.

Напомним 

Латвия пожертвует Украине лекарства и медицинские товары на 1,4 млн евро.

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