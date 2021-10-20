Латвия продолжила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Во вторник, 19 октября, Кабинет Министров одобрил изменения в распоряжение No 1 от 10 августа 2021 года. 518 "Об объявлении чрезвычайного положения", продолжающая чрезвычайное положение на границе Латвии с Беларусью до 10 февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб МВД Латвии.
Детали
Учитывая то, что Беларусь продолжает осуществлять гибридную атаку, количество людей, которые пытаются незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, остается высокой, а также тот факт, что пограничники Литвы и Польши до сих пор упорно работают над сдерживанием граждан третьих стран от незаконных мигрантов на государственной границе было решено определить чрезвычайное положение с 11 августа 2021 по 10 февраля 2022 на таких административных территориях: Лудзька область, Краславский область, Авгшдаугавська область, Даугавпилс.
Треть ограждения уже установлена на латвийско-белорусской границе. Сейчас идет активная работа по быстрому завершению временного ограждения. Планируется, что строительство всей временного ограждения будет завершено в ноябре.
С 10 августа 1785 человек были задержаны за незаконное пересечения государственной границы, а 50 людям не запретили пересекать государственную границу по гуманитарным причинам. А всего в этом году было незаконно задержано 402 гражданина третьих стран.
Напомним
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство "стены" на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.