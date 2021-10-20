Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У вівторок, 19 жовтня, Кабінет Міністрів схвалив зміни до розпорядження No 1 від 10 серпня 2021 року. 518 “Про оголошення надзвичайного стану”, що продовжує надзвичайний стан на кордоні Латвії з Білоруссю до 10 лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС Латвії.
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З огляду на те, що Білорусь продовжує здійснювати гібридну атаку, кількість людей, які намагаються незаконно перетнути латвійсько-білоруський кордон, залишається високою, а також той факт, що прикордонники Литви та Польщі досі наполегливо працюють над стримуванням громадян третіх країн від незаконних мігрантів на державному кордоні, було вирішено визначити надзвичайний стан з 11 серпня 2021 р. по 10 лютого 2022 р. на таких адміністративних територіях: Лудзька область, Краславська область, Авгшдаугавська область, Даугавпілс.
Третина огорожі вже встановлена на латвійсько-білоруському кордоні. Наразі триває активна робота щодо швидшого завершення тимчасової огорожі. Планується, що будівництво всієї тимчасової огорожі буде завершено в листопаді.
З 10 серпня загалом 1785 осіб було утримано від незаконного перетину державного кордону, а 50 особам не заборонили перетинати державний кордон з гуманітарних причин. А загалом цього року було незаконно затримано 402 громадянина третіх країн.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будівництво “стіни” на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі — в цьому випадку з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна.