Латвия покупает у США противокорабельные ракетные системы

Сегодня, 8 декабря, США согласовали продажу Латвии противокорабельных ракетных комплексов "Naval Strike Missile" производства американской компании "Raytheon" и норвежской компании "Kongsberg". Об этом сообщает Министерство обороны Латвии, передает УНН.

Детали

Министр обороны Латвии Андрис Спридс выразил благодарность Соединенным Штатам за весомый вклад в обороноспособность Латвии.

Противокорабельный ракетный комплекс станет новым средством национальных вооруженных сил и важной частью системы обороны Латвии. Он обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность фарватеров и, при необходимости, интегрируется в общую систему обороны Альянса - заявил Спридс.

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Вместе с тем посол США заявил, что это соглашение это важный этап многолетнего сотрудничества в области безопасности между Вашингтоном и Латвией. По его словам, война России против Украины показала миру, что демократии должны объединиться, чтобы защитить свой суверенитет и свободу.

Дополнение

Общая сумма контракта составляет 105 миллионов долларов. Значительную финансовую поддержку на закупку противокорабельных ракетных комплексов оказывают США, покрывая 70% от общей суммы контракта, в то время как Латвия покрывает 30%.

Планируется, что поставка противокорабельного ракетного комплекса "Naval Strike Missile" будет запущена в 2027 году.

Справочно

Naval Strike Missile (NSM) - дозвуковая противокорабельная ракета, которая способна поражать надводные и наземные цели. Ракета длиной 4 м и массой 410 кг оснащена современной системой распознавания целей. Максимальная дальность пуска составляет более 185 км, а масса фугасной боевой части - 120 кг.

Напомним

США и Украина усиливают оборонное сотрудничество, планируя совместное производство вооружений, в частности систем противовоздушной обороны и боеприпасов, что имеет целью укрепить долгосрочную самодостаточность и обороноспособность Украины

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