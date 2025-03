Латвія надасть додаткову військову допомогу Україні

Цитата

“Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, яка охопить найважливіші можливості – додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру”, - йдеться у повідомленні.

Також новий міністр оборони Латвії зазначив, що вірить у перемогу України та подякував голові Міноборони України Рустему Умєрову за зустріч на полях “Рамштайну”.

Ukraine must and it will win! Thank You for the meeting @rustem_umerov. Latvia will send additional military support to Ukraine covering most critical capabilities- additional mortars, air defence systems and large calibre ammunition. pic.twitter.com/3j7xyWhnSr

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 19, 2023

Доповнення

Міністри юстиції Ради Європи в Ризі підписали декларацію "Ризькі принципи", що орієнтована на відшкодування всім жертвам війни збитків, завданих агресією рф. Мова йде про розслідування та притягнення до відповідальності за всі злочини, включаючи воєнні, злочини проти людяності та геноцид, скоєні російськими військами в Україні.

