Латвия предоставит дополнительную военную помощь Украине

Цитата

“Латвия предоставит Украине дополнительную военную поддержку, которая охватит важнейшие возможности – дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы крупного калибра”, - говорится в сообщении.

Также новый министр обороны Латвии отметил, что верит в победу Украины и поблагодарил главу Минобороны Украины Рустема Умерова за встречу на полях “Рамштайна”.

Ukraine must and it will win! Thank You for the meeting @rustem_umerov. Latvia will send additional military support to Ukraine covering most critical capabilities- additional mortars, air defence systems and large calibre ammunition. pic.twitter.com/3j7xyWhnSr

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) September 19, 2023

Дополнение

Министры юстиции Совета Европы в Риге подписали декларацию "Рижские принципы", ориентированную на возмещение всем жертвам войны ущерба, нанесенного агрессией рф. Речь идет о расследовании и привлечении к ответственности за все преступления, включая военные, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине.

