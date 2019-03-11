Латвия построила уже более 90 км границы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Компании-подрядчики завершили строительство запланированного ограждения длиной 93 километра на латвийско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Согласно заключенному в 2015 году соглашению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В строительный проект было включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и забора высотой 2,7 метра из колючей проволоки. Общие затраты на строительство составят 21 168 410 евро.
Поскольку при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений, было принято решение о строительство еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще 5,6 млн евро. Однако из госказны эти средства пока еще не выделены.
Как сообщал УНН, в начале февраля на границе Латвии с Россией было установлено 23 км ограждения.