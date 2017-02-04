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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия построила на границе с РФ уже 23 км ограждения

Киев • УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На границе Латвии с Россией уже установлено 23 км ограждения для задержания нелегальных мигрантов. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Латвия построила на границе с РФ уже 23 км ограждения

Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года.

Сейчас на границе оборудована пограничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать пограничную полосу длиной 150 км и построить 60 километров ограждения, сообщила Е.Позняк.

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