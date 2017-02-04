Латвия построила на границе с РФ уже 23 км ограждения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На границе Латвии с Россией уже установлено 23 км ограждения для задержания нелегальных мигрантов. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года.
Сейчас на границе оборудована пограничная полоса длиной 65 км.
В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать пограничную полосу длиной 150 км и построить 60 километров ограждения, сообщила Е.Позняк.