Латвія звела на кордоні з РФ вже 23 км огорожі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На кордоні Латвії з Росією вже встановлено 23 кілометри огорожі для затримання нелегальних мігрантів. Про це розповіла прес-секретар державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк, передає УНН з посиланням на Delfi.
Роботи з будівництва паркану розпочаті в 2015 році, і їх планується завершити до 2019 року.
Наразі на кордоні обладнана прикордонна смуга завдовжки 65 км.
У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 кілометрів огорожі, повідомила Є.Позняк.