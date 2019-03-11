Латвія побудувала вже понад 90 км кордону з РФ

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Компанії-підрядники завершили будівництво запланованої огорожі довжиною 93 кілометри на латвійсько-російському кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Згідно з укладеною у 2015 році угодою, всього планується зміцнити і модернізувати 282,6 км латвійсько-російського кордону. У будівельний проект було включено зведення спеціальних дерев'яних містків, патрульних стежок, контрольних смуг і забору висотою 2,7 метра з колючого дроту. Загальні витрати на будівництво складуть 21 168 410 євро.

Оскільки при аналізі безпеки на кордоні з'ясувалося, що на ділянках, де вже встановлено новий паркан з колючого дроту, істотно знизилася кількість порушень, було прийнято рішення про будівництво ще 100 аналогічних загороджень. На це додатково буде потрібно ще 5,6 млн євро. Однак з держскарбниці ці кошти поки що не виділені.

Як повідомляв УНН, на початку лютого на кордоні Латвії з Росією було встановлено 23 км огородження.

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