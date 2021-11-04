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Латвия разрешила предприятиям увольнять невакцинированных работников

Киев • УНН

 • 14687 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Латвийский Сейм в четверг разрешил предприятиям увольнять сотрудников, которые отказываются получить прививку от COVID-19 или перевестись на удаленную работу. Балтийская страна борется с одной из худших волн COVID-19 в Европейском Союзе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Delfi.

Латвия разрешила предприятиям увольнять невакцинированных работников

Детали

Новый закон позволяет предприятиям безвозмездно приостанавливать работу невакцинированных работников, если они отказываются получить прививку COVID-19 или, если возможно, перевестись на удаленную работу. Затем работодатель может уволить работников, если они не получат вакцину в течение трех месяцев после отстранения.

"Есть достаточные основания полагать, что такое лицо не подходит для этой должности", - написало правительство Латвии в представлении в парламент, объясняя аргументацию сложившейся ситуации.

Новые правила вступят в силу 15 ноября, когда Латвия выйдет из карантина, и есть исключения для тех, кто имеет медицинские причины не вакцинироваться, например, для тех, кто недавно перенес эту болезнь.

Ранее мандат по вакцинации распространялся только на работников здравоохранения, образования и социальной помощи.

Добавим

Около 61% взрослых латвийцев полностью вакцинированы, что меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу (75%).

За минувшие сутки было выявлено 2 347 новых случаев заболевания Covid-19, умерло 47 человек.

Страна была первой в ЕС, которая вернулась к карантину этой осенью, потому что число случаев COVID-19 возросло, и обратилась к другим членам ЕС за медицинской помощью.

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