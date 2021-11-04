Латвия разрешила предприятиям увольнять невакцинированных работников

Детали

Новый закон позволяет предприятиям безвозмездно приостанавливать работу невакцинированных работников, если они отказываются получить прививку COVID-19 или, если возможно, перевестись на удаленную работу. Затем работодатель может уволить работников, если они не получат вакцину в течение трех месяцев после отстранения.

"Есть достаточные основания полагать, что такое лицо не подходит для этой должности", - написало правительство Латвии в представлении в парламент, объясняя аргументацию сложившейся ситуации.

Новые правила вступят в силу 15 ноября, когда Латвия выйдет из карантина, и есть исключения для тех, кто имеет медицинские причины не вакцинироваться, например, для тех, кто недавно перенес эту болезнь.

Ранее мандат по вакцинации распространялся только на работников здравоохранения, образования и социальной помощи.

Добавим

Около 61% взрослых латвийцев полностью вакцинированы, что меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу (75%).

За минувшие сутки было выявлено 2 347 новых случаев заболевания Covid-19, умерло 47 человек.

Страна была первой в ЕС, которая вернулась к карантину этой осенью, потому что число случаев COVID-19 возросло, и обратилась к другим членам ЕС за медицинской помощью.