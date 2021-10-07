МОЗ Латвії допускає запит міжнародної допомоги у боротьбі з COVID-19

Деталі

За його словами, латвійська влада побоюється, що кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 може подвоїтися протягом двох тижнів.

“Ми готуємося до всіх сценаріїв”, — сказав Павлютс, додавши, що країна звернеться за міжнародною підтримкою, якщо національна система охорони здоров’я не впорається з різким зростанням захворюваності.

Сценарій, за яким Латвія може попросити у зарубіжних колег допомоги для лікування інфікованих коронавірусом, передбачає збільшення кількості пацієнтів з COVID-19 у латвійських лікарнях до 1 тис. осіб і більше, зауважує lsm.lv. В такому випадку Рига, за його даними, може попросити такі країни, як Німеччина і Швеція, допомогти в транспортуванні пацієнтів з COVID-19 в інші країни ЄС.

Крім цього, вказує lsm.lv, у Латвії розглядається можливість створення польового госпіталю для лікування тих людей з коронавірусом, чий стан вже покращився, але які все ще потребують госпіталізації.

Доповнення

7 жовтня в Латвії пройде засідання Державної оперативної медичної комісії, де влада ухвалить рішення про оголошення надзвичайного стану в усьому секторі охорони здоров’я, заявив міністр. Це означає, що медичні установи обмежать плановий прийом пацієнтів, щоб переорієнтуватися на лікування хворих COVID-19. Пізніше Павлютс уточнив, що відповідне рішення прийнято.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Латвії зафіксували 164 801 випадок захворювання, жертвами стали 2 773 людини.