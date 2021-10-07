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МЗ Латвии допускает запрос международной помощи в борьбе с COVID-19

МЗ Латвии допускает запрос международной помощи в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Латвия может запросить международную помощь для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс в эфире передачи “Утренняя панорама” (Rīta panorāma) Латвийского телевидения, пишет УНН.

Детали

По его словам, латвийские власти опасаются, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 может удвоиться в течение двух недель.

“Мы готовимся ко всем сценариям”, — сказал Павлютс, добавив, что страна обратится за международной поддержкой, если национальная система здравоохранения не справится с резким ростом заболеваемости.

Сценарий, согласно которому Латвия может запросить у зарубежных коллег помощи для лечения заразившихся коронавирусом, предполагает увеличение количества пациентов с COVID-19 в латвийских больницах до 1 тыс. человек и более, замечает lsm.lv. В таком случае Рига, по его данным, может попросить такие страны, как Германия и Швеция, помочь в транспортировке пациентов с COVID-19 в другие страны ЕС.

Помимо этого, указывает lsm.lv, в Латвии рассматривается возможность создания полевого госпиталя для лечения тех людей с коронавирусом, чье состояние уже улучшилось, но которые все еще нуждаются в госпитализации.

Дополнение

7 октября в Латвии пройдет заседание Государственной оперативной медицинской комиссии, где власти примут решение об объявлении чрезвычайного положения во всем секторе здравоохранения, заявил министр. Это значит, что медицинские учреждения ограничат плановый прием пациентов, чтобы переориентироваться на лечение больных COVID-19. Позже Павлютс уточнил, что соответствующее решение принято.

Согласно статистике ВОЗ — в Латвии зафиксировали 164 801 случай заболевания, жертвами стали 2 773 человека.

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