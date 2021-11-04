Латвія дозволила підприємствам звільняти невакцинованих робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Латвійський Сейм у четвер дозволив підприємствам звільняти працівників, які відмовляються отримати щеплення від COVID-19 або перевестися на віддалену роботу. Балтійська країна бореться з однією з найгірших хвиль COVID-19 в Європейському Союзі. Про це інформує УНН з посиланням на Delfi.
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Новий закон дозволяє підприємствам безоплатно призупиняти роботу невакцинованих працівників, якщо вони відмовляються отримати щеплення COVID-19 або, якщо можливо, перевестися на віддалену роботу. Потім роботодавець може звільнити працівників, якщо вони не отримають вакцину протягом трьох місяців після відсторонення.
"Є достатні підстави вважати, що така особа не підходить для цієї посади", - написав уряд Латвії у поданні до парламенту, пояснюючи аргументацію ситуації, що склалася.
Нові правила набудуть чинності 15 листопада, коли Латвія вийде з карантину, і є винятки для тих, хто має медичні причини не вакцинуватися, наприклад, для тих, хто нещодавно переніс цю хворобу.
Раніше мандат щодо вакцинації поширювався лише на працівників охорони здоров’я, освіти та соціальної допомоги.
Додамо
Близько 61% дорослих латвійців повністю вакциновані, що менше, ніж у середньому по Європейському Союзу (75%).
За минулу добу було виявлено 2 347 нових випадків захворювання Covid-19, померло 47 осіб.
Країна була першою в ЄС, яка повернулася до карантину цієї осені, тому що кількість випадків COVID-19 зросла, і звернулася до інших членів ЄС за медичною допомогою.