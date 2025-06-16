Латвийские спецслужбы задержали экс-депутата Росликова за пророссийские заявления - СМИ
Киев • УНН
Служба госбезопасности Латвии задержала Алексея Росликова по подозрению в помощи россии и разжигании вражды. Ему запрещен выезд из страны, ведется следствие.
Бывший депутат Сейма и избранный в Рижскую гордуму Алексей Росликов задержан Службой государственной безопасности Латвии (VDD). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Латвийские общественные СМИ (LSM).
Детали
Против лидера партии "За стабильность!" возбуждено уголовное дело по подозрению в содействии государству-агрессору россии и разжигании национальной розни.
В понедельник, 16 июня, VDD провела обыски и допросы в четырех объектах, связанных с Росликовым, включая его собственные жилища и офисы
Росликову предоставлен статус подозреваемого, в отношении него применены меры без заключения под стражу, но запрещено выезжать из страны.
Напомним
5 июня Росликова выгнали из зала Сейма за выступление на русском языке и возглас "Нас больше, наш язык – русский!". Этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе Латвии.
Справка
Согласно латвийскому законодательству, государственные служащие могут получить до 20 лет за содействие действиям иностранного государства против Латвии.
Росликов потерял мандат депутата Сейма после избрания в Рижскую гордуму 5 июня. Согласно процедуре, он больше не подпадает под парламентскую этику.
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