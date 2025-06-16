Латвійські спецслужби затримали ексдепутата Рослікова за проросійські заяви - ЗМІ
Київ • УНН
Служба держбезпеки Латвії затримала Алексєя Рослікова за підозрою у допомозі росії та розпалюванні ворожнечі. Йому заборонено виїзд з країни, ведеться слідство.
Колишній депутат Сейму та обраний до Ризької міськради Алексєй Росліков затриманий Службою державної безпеки Латвії (VDD). Про це повідомляє УНН з посиланням на Латвійські суспільні ЗМІ (LSM).
Деталі
Проти лідера партії "За стабільність!" відкрито кримінальну справу за підозрою у сприянні державі-агресору росії та розпалюванні національної ворожнечі.
У понеділок, 16 червня, VDD провела обшуки й допити у чотирьох об'єктах, пов'язаних із Росліковим, включно з його власними помешканнями та офісами
Рослікову надано статус підозрюваного, щодо нього застосовані заходи без запобіжного ув’язнення, але заборонено виїжджати з країни.
Нагадаємо
5 червня Рослікова вигнали із зали Сейму через виступ російською мовою й вигук "Нас більше, наша мова – російська!". Цей інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві Латвії.
Довідка
Згідно з латвійським законодавством, державні службовці можуть отримати до 20 років за сприяння дій іноземної держави проти Латвії.
Росліков втратив мандат депутата Сейму після обрання до Ризької міськради 5 червня. Згідно з процедурою, він більше не підпадає під парламентську етику.
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