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Латвійські спецслужби затримали ексдепутата Рослікова за проросійські заяви - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Служба держбезпеки Латвії затримала Алексєя Рослікова за підозрою у допомозі росії та розпалюванні ворожнечі. Йому заборонено виїзд з країни, ведеться слідство.

Латвійські спецслужби затримали ексдепутата Рослікова за проросійські заяви - ЗМІ

Колишній депутат Сейму та обраний до Ризької міськради Алексєй Росліков затриманий Службою державної безпеки Латвії (VDD). Про це повідомляє УНН з посиланням на Латвійські суспільні ЗМІ (LSM).

Деталі

Проти лідера партії "За стабільність!" відкрито кримінальну справу за підозрою у сприянні державі-агресору росії та розпалюванні національної ворожнечі.

У понеділок, 16 червня, VDD провела обшуки й допити у чотирьох об'єктах, пов'язаних із Росліковим, включно з його власними помешканнями та офісами 

– підтвердила голова фракції "За стабільність!" Світлана Чулкова.

Рослікову надано статус підозрюваного, щодо нього застосовані заходи без запобіжного ув’язнення, але заборонено виїжджати з країни.

Нагадаємо

5 червня Рослікова вигнали із зали Сейму через виступ російською мовою й вигук "Нас більше, наша мова – російська!". Цей інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві Латвії.

Довідка

Згідно з латвійським законодавством, державні службовці можуть отримати до 20 років за сприяння дій іноземної держави проти Латвії.

Росліков втратив мандат депутата Сейму після обрання до Ризької міськради 5 червня. Згідно з процедурою, він більше не підпадає під парламентську етику.

Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН: що це означає04.06.25, 01:27 • 3598 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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