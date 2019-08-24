Лаос и Шри-Ланка упростили въезд для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ 24 августа. УНН. Власти Лаоса позволила украинцам посещать страну в туристических целях с электронной визой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Правительство Лаоса одобрило использование электронных виз для граждан Украины для поездок в туристических целях на срок до 30 дней.
Кроме того, правительство Шри-Ланки отменил для граждан Украины, въезжающих с туристическими целями, плату за электронное подтверждение путешествия.
Напомним, паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге.