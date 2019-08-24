Лаос и Шри-Ланка упростили въезд для украинцев

Правительство Лаоса одобрило использование электронных виз для граждан Украины для поездок в туристических целях на срок до 30 дней.

Кроме того, правительство Шри-Ланки отменил для граждан Украины, въезжающих с туристическими целями, плату за электронное подтверждение путешествия.

Напомним, паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге.