Лаос і Шрі-Ланка спростили в'їзд для українців
Київ • УНН
КИЇВ 24 серпня. УНН. Влада Лаосу дозволила українцям відвідувати країну в туристичних цілях з електронною візою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент консульської службі МЗС України.
Уряд Лаосу схвалив використання електронних віз для громадян України для поїздок у туристичних цілях строком до 30 днів.
Крім того, уряд Шрі-Ланки скасував для громадян України, які в’їжджають з туристичними цілями, плату за електронне підтвердження подорожі.
Нагадаємо, паспорт України поліпшив свої позиції в світовому рейтингу.