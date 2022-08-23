Lamborghini уже продала все свои автомобили до 2024 года

Детали

По словам генерального директора Стефана Винкельманна, компания пользуется «высоким спросом» и получила портфель заказов на следующие 18 месяцев.

Состоятельные клиенты стекаются к этому бренду, несмотря на глобальные финансовые последствия российского вторжения в Украину.

Lamborghini планирует выпустить гибридную версию каждой из своих моделей к 2024 году, а первый полностью электрический Lamborghini – во второй половине десятилетия.

Lamborghini в начале августа сообщила о лучшем полугодии в своей истории с рекордными продажами и прибылью.

Операционная маржа автопроизводителя достигла 32%, а операционная прибыль подскочила до 425 миллионов евро при продаже 5090 автомобилей.

Добавим

Другой производитель роскошных автомобилей Ferrari также опубликовал рекордные результаты во втором квартале и повысил свой годовой прогноз по рекордным уровням заказов.

В конце июля крупнейшая в мире группа по производству предметов роскоши LVMH также сообщила о скачке продаж и прибыли в первом полугодии, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию.