Lamborghini уже продала все свои автомобили до 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Lamborghini уже предварительно распродал весь производственный цикл к началу 2024 года, сообщил во вторник его руководитель AFP, передает УНН.
Детали
По словам генерального директора Стефана Винкельманна, компания пользуется «высоким спросом» и получила портфель заказов на следующие 18 месяцев.
Состоятельные клиенты стекаются к этому бренду, несмотря на глобальные финансовые последствия российского вторжения в Украину.
Lamborghini планирует выпустить гибридную версию каждой из своих моделей к 2024 году, а первый полностью электрический Lamborghini – во второй половине десятилетия.
Lamborghini в начале августа сообщила о лучшем полугодии в своей истории с рекордными продажами и прибылью.
Операционная маржа автопроизводителя достигла 32%, а операционная прибыль подскочила до 425 миллионов евро при продаже 5090 автомобилей.
Добавим
Другой производитель роскошных автомобилей Ferrari также опубликовал рекордные результаты во втором квартале и повысил свой годовой прогноз по рекордным уровням заказов.
В конце июля крупнейшая в мире группа по производству предметов роскоши LVMH также сообщила о скачке продаж и прибыли в первом полугодии, несмотря на неопределенную экономическую ситуацию.