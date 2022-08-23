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Lamborghini вже продала всі свої автомобілі до 2024 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Lamborghini вже попередньо розпродав весь виробничий цикл до початку 2024 року, повідомив у вівторок його керівник AFP, передає УНН.

Lamborghini вже продала всі свої автомобілі до 2024 року

Деталі

За словами генерального директора Стефана Вінкельманна, компанія має «високий попит» і отримала портфель замовлень на наступні 18 місяців.

Заможні клієнти стікаються до цього бренду попри глобальні фінансові наслідки російського вторгнення в Україну.

Lamborghini планує випустити гібридну версію кожної зі своїх моделей до 2024 року, а перший повністю електричний Lamborghini - у другій половині десятиліття.

Lamborghini на початку серпня повідомила про найкраще півріччя у своїй історії з рекордними продажами та прибутком.

Операційна маржа автовиробника досягла 32%, а операційний прибуток підскочив до 425 мільйонів євро під час продажу 5090 автомобілів.

Додамо

Інший виробник розкішних автомобілів Ferrari також опублікував рекордні результати у другому кварталі та підвищив свій річний прогноз із рекордними рівнями замовлень.

Наприкінці липня найбільша у світі група з виробництва предметів розкоші LVMH також повідомила про стрибок продажів та прибутку у першому півріччі, незважаючи на невизначену економічну ситуацію.

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