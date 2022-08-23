Lamborghini вже продала всі свої автомобілі до 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Lamborghini вже попередньо розпродав весь виробничий цикл до початку 2024 року, повідомив у вівторок його керівник AFP, передає УНН.
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За словами генерального директора Стефана Вінкельманна, компанія має «високий попит» і отримала портфель замовлень на наступні 18 місяців.
Заможні клієнти стікаються до цього бренду попри глобальні фінансові наслідки російського вторгнення в Україну.
Lamborghini планує випустити гібридну версію кожної зі своїх моделей до 2024 року, а перший повністю електричний Lamborghini - у другій половині десятиліття.
Lamborghini на початку серпня повідомила про найкраще півріччя у своїй історії з рекордними продажами та прибутком.
Операційна маржа автовиробника досягла 32%, а операційний прибуток підскочив до 425 мільйонів євро під час продажу 5090 автомобілів.
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Інший виробник розкішних автомобілів Ferrari також опублікував рекордні результати у другому кварталі та підвищив свій річний прогноз із рекордними рівнями замовлень.
Наприкінці липня найбільша у світі група з виробництва предметів розкоші LVMH також повідомила про стрибок продажів та прибутку у першому півріччі, незважаючи на невизначену економічну ситуацію.