Л.Цуренко уступила третьей ракетке мира на старте турнира в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA Premier Mandatory “Mutua Madrid”, который проходит в столице Испании, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче киевлянка за 2:00 10 минут уступила второй ракетке турнира, третьему номеру в мировой классификации Каролине Плишковой из Чехии — 6: 7 (5), 6: 2, 2: 6.
В первом сете вторая ракетка Украины уступала 2: 5, но сумела сравнять счет. На тайбрейке третья ракетка мира оказалась более удачной. Украинка уверенно провела вторую партию, однако решающий сет остался за представительницей Чехии.
Стоит отметить, что сегодня участие в турнире начнет 11 сеяная соревнований украинка Элина Свитолина встречей против китаянки Чжэн Сайсай.