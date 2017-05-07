Л.Цуренко уступила третьей ракетке мира на старте турнира в Мадриде

В стартовом матче киевлянка за 2:00 10 минут уступила второй ракетке турнира, третьему номеру в мировой классификации Каролине Плишковой из Чехии — 6: 7 (5), 6: 2, 2: 6.

В первом сете вторая ракетка Украины уступала 2: 5, но сумела сравнять счет. На тайбрейке третья ракетка мира оказалась более удачной. Украинка уверенно провела вторую партию, однако решающий сет остался за представительницей Чехии.

Стоит отметить, что сегодня участие в турнире начнет 11 сеяная соревнований украинка Элина Свитолина встречей против китаянки Чжэн Сайсай.