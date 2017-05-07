Л.Цуренко поступилася третій ракетці світу на старті турніру в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла вийти до другого раунду престижного турніру WTA Premier Mandatory “Mutua Madrid”, що проходить у столиці Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі киянка за 2 години 10 хвилин поступилася другій ракетці турніру, третьому номеру у світовій класифікації Кароліні Плішковій з Чехії — 6:7 (5), 6:2, 2:6.
У першому сеті друга ракетка України поступалася 2:5, але зуміла зрівняти рахунок. На тайбрейку третя ракетка світу виявилася більш вдалою. Українка впевнено провела другу партію, проте вирішальний сет залишився за представницею Чехії.
Варто відзначити, що сьогодні участь у турнірі розпочне 11 сіяна змагань українка Еліна Світоліна зустріччю проти китаянки Чжен Сайсай.