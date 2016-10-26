Л.Кучма провел встречу с главой МИД Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Второй Президент Украины, украинский представитель в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма провел встречу с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеевым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество между странами. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеевым. Во время разговора речь шла о двустороннем сотрудничестве между Украиной и Беларусью", - сообщила Д.Олифер.
Напомним, Л.Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы по Донбассу.