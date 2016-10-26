Л.Кучма провів зустріч з головою МЗС Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Другий Президент України, український представник у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макєєвим, сторони обговорили двосторонню співпрацю між країнами. Про це повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макєєв. Під час розмови йшлося про питання двосторонньої співпраці між Україною і Білоруссю", - повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, Л.Кучма прибув до Мінська на зустріч контактної групи щодо Донбасу.