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15 марта, 19:03 • 114468 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164544 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136734 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129312 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112282 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105154 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101209 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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А.Гончаренко: повышение минимальной зарплаты - это сильный ответ правительства популистам

А.Гончаренко: повышение минимальной зарплаты - это сильный ответ правительства популистам

Киев • УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Повышение минимальной заработной платы - это сильный ответ правительства популистам. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Как по мне, правительство сделало сильный шаг, 3200 минимальная заработная плата - это было неожиданно многими, особенно теми, кто разгонял эту волну недовольства и популизма. И это сильный ответ ", - сказал политик.

Также он отметил, что это решение нужно было принять давно. Ведь доля заработной платы в валовом внутреннем продукте Украины упала до самого низкого уровня за 25 лет.

"39%, что является абсолютно неприемлемым", - отметил А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики будут решать проблему заработных плат квалифицированных и неквалифицированных работников .

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