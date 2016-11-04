А.Гончаренко: повышение минимальной зарплаты - это сильный ответ правительства популистам

"Как по мне, правительство сделало сильный шаг, 3200 минимальная заработная плата - это было неожиданно многими, особенно теми, кто разгонял эту волну недовольства и популизма. И это сильный ответ ", - сказал политик.

Также он отметил, что это решение нужно было принять давно. Ведь доля заработной платы в валовом внутреннем продукте Украины упала до самого низкого уровня за 25 лет.

"39%, что является абсолютно неприемлемым", - отметил А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики будут решать проблему заработных плат квалифицированных и неквалифицированных работников .