А.Гончаренко: повышение минимальной зарплаты - это сильный ответ правительства популистам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Повышение минимальной заработной платы - это сильный ответ правительства популистам. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Как по мне, правительство сделало сильный шаг, 3200 минимальная заработная плата - это было неожиданно многими, особенно теми, кто разгонял эту волну недовольства и популизма. И это сильный ответ ", - сказал политик.
Также он отметил, что это решение нужно было принять давно. Ведь доля заработной платы в валовом внутреннем продукте Украины упала до самого низкого уровня за 25 лет.
"39%, что является абсолютно неприемлемым", - отметил А.Гончаренко.
Как сообщал УНН, в Минсоцполитики будут решать проблему заработных плат квалифицированных и неквалифицированных работников .