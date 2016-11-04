Л.Гончаренко: підвищення мінімальної зарплати – це сильна відповідь уряду популістам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати — це сильна відповідь уряду популістам. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Як на мене, уряд зробив сильний крок, 3200 мінімальна заробітна плата — це було неочікувано багатьма, особливо тими, хто розганяв цю хвилю незадоволення й популізму. І це сильна відповідь”, — сказав політик.
Також він зазначив, що це рішення потрібно було прийняти давно. Адже частка заробітної плати у Валовому внутрішньому продукті України впала до найнижчого рівня за 25 років.
“39%, що є абсолютно неприйнятним”, — зазначив О.Гончаренко.
Як повідомляв УНН, у Мінсоцполітики вирішуватимуть проблему заробітних плат кваліфікованих і некваліфікованих працівників.