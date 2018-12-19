Билетные автоматы в Польше заработали на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря УНН. Во вторник, 18 декабря, в польском городе Лодзь мобильные билетные автоматы заработали на украинском языке. Об этом передает УНН со ссылкой на Transport-publiczny.
"Сообщения на украинском языке доступны со вторника (18 декабря - ред.) на 737 мобильных билетных автоматах, установленных на транспортных средствах. Только самый старый тип билетных автоматов, установленных в части автобусов Solaris, не будут работать. Украинские сообщения появятся в 21 стационарном автомате до конца 2018 года. 21% заявлений на получение периодического билета составляют заявления иностранцев, 75-80% из которых - запросы граждан Украины", - объясняет Агнешка Магнушевский, пресс-секретарь городской транспортной компании.
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Также планируется адаптация сайтов. Информация о стоимости билета, контроль авиабилетов и правил перевозки животных и багажа на украинском языке уже доступна на сайте городской транспортной компании. В настоящее время ведутся работы по переводу городского портала lodz.pl.
В городской транспортной компании надеются, что работа будет завершена в 2019 году, и благодаря этому гражданам Украины будет легче работать в городе.
Только в этом году, в одной только Лодзи, более 10 тыс. человек получили временный вид на жительство, из которых около 90% являются гражданами Украины.
Напомним, этой зимой в Киеве впервые будет работать мобильная снегоплавильная машина , которая поможет справиться с последствиями снегопадов.