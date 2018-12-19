Квиткомати у Польщі запрацювали на українській мові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня УНН. У вівторок, 18 грудня, у польському місті Лодзь мобільні квиткові автомати запрацювали українською мовою. Про це передає УНН з посиланням на Transport-publiczny.
"Повідомлення українською мовою доступні з вівторка (18 грудня) на 737 мобільних квиткових автоматах, встановлених на транспортних засобах. Тільки найстаріший тип квиткових автоматів, які встановлені в частині автобусів Solaris, не будуть працювати. Українські повідомлення з'являться в 21 стаціонарному автоматі до кінця 2018 року. 21% заяв на отримання періодичного квитка складають заяви іноземців, 75-80% з яких - запити громадян України", - пояснює Агнешка Магнушевський, прес-секретар міської транспортної компанії.
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Також планується адаптація сайтів. Інформація про вартість квитка, контроль авіаквитків та правил перевезення тварин і багажу на українську мову вже доступна на сайті міської транспортної компанії. В даний час ведуться роботи по перекладу міського порталу lodz.pl.
В міській транспортній компанії сподіваються, що робота буде завершена в 2019 році, і завдяки цьому громадянам України буде легше функціонувати в місті.
Тільки в цьому році, в одній тільки Лодзі, понад 10 тис. чоловік отримали тимчасовий вид на проживання, з яких близько 90% є громадянами України.
Нагадаємо, цієї зими в Києві вперше працюватиме мобільна снігоплавильна машина, яка допоможе впоратися з наслідками снігопадів.