Сьогодні 164 мільйони людей - трудові мігранти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За оцінками Міжнародної організації праці 164 мільйона людей в світі на сьогоднішній день - трудові мігранти. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-сторінку ООН.
"За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), 164 мільйона людей в світі на сьогоднішній день - робочі мігранти. В останні п'ять років їх кількість збільшилася на 9 відсотків. В результаті деякі країни позбулися найпродуктивнішою частини населення", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, скільки українців виїздять на роботу за кордон легально
Нагадаємо, кожен п'ятий українець готовий погодитися на підозрілу пропозицію роботи, яке може закінчитися "рабством". Як повідомляв УНН, Сьогодні Міжнародний день мігранта.