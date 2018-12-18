Сегодня 164 миллиона людей в мире - трудовые мигранты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По оценкам Международной организации труда 164 миллиона людей в мире на сегодняшний день - трудовые мигранты. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-страницу ООН.
"По оценкам Международной организации труда (МОТ), 164 миллиона людей в мире на сегодняшний день - рабочие мигранты. В последние пять лет их количество увеличилось на 9 процентов. В результате некоторые страны лишились самой продуктивной части населения", - говорится в сообщении.
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Напомним, каждый пятый украинец готов согласиться на подозрительную предложение работы , которое может закончиться "рабством". Как сообщал УНН, Сегодня Международный день мигранта .