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Кожен п’ятий українець погоджується на підозрілу пропозицію роботи

Київ • УНН

 • 7979 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кожен п'ятий українець готовий погодитися на підозріле пропозицію роботи, яке може закінчитися "рабством". Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал ООН.

Кожен п’ятий українець погоджується на підозрілу пропозицію роботи

"У Міжнародній організації з міграції стурбовані тим, що кожен п'ятий українець готовий погодитися на підозріле пропозицію роботи, яке може закінчитися "рабством". Щоб допомогти людям уникнути такого кроку, МОМ в Україні запустила новий вебсайт http://www.527.org.ua", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Сьогодні, 18 грудня, відмічають Міжнародний день мігранта.

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