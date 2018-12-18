Каждый пятый украинец соглашается на подозрительное предложение работы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Каждый пятый украинец готов согласиться на подозрительное предложение работы, которое может закончиться "рабством". Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ООН.
"В Международной организации по миграции обеспокоены тем, что каждый пятый украинец готов согласиться на подозрительное предложение работы, которое может закончиться" рабством ". Чтобы помочь людям избежать такого шага, МОМ в Украине запустила новый вебсайт http: //www.527. org.ua ", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Times узнала о планах главы МВД Британии ограничить въезд мигрантов из ЕС
Напомним, Сегодня, 18 декабря, отмечают Международный день мигранта.