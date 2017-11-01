Цветы и свечи: в Одессе собрался митинг памяти Окуевой

Около сотни одесситов, среди которых и те, которые знали Амину лично, пришли к памятнику Дюку, на Приморском бульваре, чтобы отдать дань уважения своей землячке.

Люди, держа в руках фотографии Амины, почтили ее минутой молчания. Также принесли цветы и свечи, говорят, что подвиг этой женщины будут помнить всегда.

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"Я знакома с Аминой с 2014 года. Она мне запомнилась настоящим борцом за Украину", - отметила Л.Чебан.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.