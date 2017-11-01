Квіти і свічки: в Одесі зібрався мітинг пам'яті Окуєвої

Близько сотні одеситів, серед яких і ті, які знали Аміну особисто, прийшли до пам'ятника Дюку, на Приморському бульварі, аби віддати данину шани своїй землячці.

Люди, тримаючи в руках фотографіі Аміни, вшанували її хвилиною мовчання. Також принесли квіти та свічки, кажуть, що подвиг цієі жінки пам'ятатимуть завжди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окуєву поховали поряд з її командиром Мунаєвим

"Я знайома із Аміною з 2014 року. Вона мені запам'яталася справжнім борцем за Україну",- зазначила Л.Чебан.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка - загинула.