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Квіти і свічки: в Одесі зібрався мітинг пам'яті Окуєвої

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Одесити вшанували пам'ять активістки і бійця добровольчого батальйону Аміни Окуєвої. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Близько сотні одеситів, серед яких і ті, які знали Аміну особисто, прийшли до пам'ятника Дюку, на Приморському бульварі, аби віддати данину шани своїй землячці.

Люди, тримаючи в руках фотографіі Аміни, вшанували її хвилиною мовчання. Також принесли квіти та свічки, кажуть, що подвиг цієі жінки пам'ятатимуть завжди.

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"Я знайома із Аміною з 2014 року. Вона мені запам'яталася справжнім борцем за Україну",- зазначила Л.Чебан.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка - загинула.

Українські Національні Новини

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