Квартира Оззи Осборна в США выставлена на продажу за $2,4 млн - через три месяца после смерти рокера

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Квартира Оззи Осборна в Западном Голливуде продается за 2,375 миллиона долларов, менее чем через четыре месяца после его смерти. Жилье с одной спальней и 1,5 ванными комнатами имеет более 111,5 кв. м жилой площади.

Квартира Оззи Осборна в США выставлена на продажу за $2,4 млн - через три месяца после смерти рокера

Квартира Оззи Осборна в Западном Голливуде в штате Калифорния в США выставлена на продажу за 2,375 миллиона долларов, менее чем через четыре месяца после смерти легенды рок-н-ролла в родной Англии, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Эта роскошная квартира в высотном здании была приобретена за 2,25 миллиона долларов в 2022 году через трастовый фонд, управляемый давним финансовым консультантом семьи, тем же человеком, который на протяжении многих лет управлял значительной частью портфеля недвижимости Осборнов.

Это одна из двух квартир в одном здании, принадлежавших Оззи, который умер в июле от ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона в возрасте 76 лет, и его семье. В октябре 2024 года они продали соседнюю квартиру в высотном здании, известном как Sierra Towers, за 4,35 миллиона долларов.

Недавно выставленное на продажу жилье с одной спальней и 1,5 ванными комнатами ранее было выставлено на продажу в феврале 2024 года по цене 9500 долларов в месяц.

Хотя эта квартира меньше, чем другая квартира семьи в Sierra Towers, она все же может похвастаться более чем 111,5 кв. м жилой площади и предлагает ряд роскошных удобств, включая множество привилегий, доступных всем жильцам этого роскошного здания.

Стала известна причина смерти легендарного Оззи Осборна05.08.25, 19:03 • 8922 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Музыкант
Калифорния
Соединённые Штаты