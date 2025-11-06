Квартира Оззі Осборна у США виставлена ​​на продаж за $2,4 млн - через три місяці після смерті рокера

Квартира Оззі Осборна в Західному Голлівуді у штаті Каліфорнія в США виставлена ​​на продаж за 2,375 мільйона доларів, менш ніж через чотири місяці після смерті легенди рок-н-ролу в рідній Англії, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Ця розкішна квартира у висотній будівлі була придбана за 2,25 мільйона доларів у 2022 році через трастовий фонд, керований давнім фінансовим консультантом сім'ї, тою ж людиною, яка протягом багатьох років управляла значною частиною портфеля нерухомості Осборнів.

Це одна з двох квартир в одній будівлі, що належали Оззі, який помер у липні від ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона у віці 76 років, та його сім'ї. У жовтні 2024 року вони продали сусідню квартиру у висотній будівлі, відомій як Sierra Towers, за 4,35 мільйона доларів.

Нещодавно виставлене на продаж житло з однією спальнею та 1,5 ванними кімнатами раніше було виставлене на продаж у лютому 2024 року за ціною 9500 доларів на місяць.

Хоча ця квартира менша, ніж інша квартира сім'ї в Sierra Towers, вона все ж таки може похвалитися більш ніж 111,5 кв. м житлової площі та пропонує низку розкішних зручностей, включаючи безліч привілеїв, доступних всім мешканцям цієї розкішної будівлі.

