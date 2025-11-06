ukenru
5 листопада, 21:56 • 18448 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 32201 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 23753 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 27344 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 26164 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36210 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39058 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23301 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23318 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 37371 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Квартира Оззі Осборна у США виставлена ​​на продаж за $2,4 млн - через три місяці після смерті рокера

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Квартира Оззі Осборна в Західному Голлівуді продається за 2,375 мільйона доларів, менш ніж через чотири місяці після його смерті. Житло з однією спальнею та 1,5 ванними кімнатами має понад 111,5 кв. м житлової площі.

Квартира Оззі Осборна у США виставлена ​​на продаж за $2,4 млн - через три місяці після смерті рокера

Квартира Оззі Осборна в Західному Голлівуді у штаті Каліфорнія в США виставлена ​​на продаж за 2,375 мільйона доларів, менш ніж через чотири місяці після смерті легенди рок-н-ролу в рідній Англії, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Ця розкішна квартира у висотній будівлі була придбана за 2,25 мільйона доларів у 2022 році через трастовий фонд, керований давнім фінансовим консультантом сім'ї, тою ж людиною, яка протягом багатьох років управляла  значною частиною портфеля нерухомості Осборнів.

Це одна з двох квартир в одній будівлі, що належали Оззі, який помер у липні від ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона у віці 76 років, та його сім'ї. У жовтні 2024 року вони продали сусідню квартиру у висотній будівлі, відомій як Sierra Towers, за 4,35 мільйона доларів.

Нещодавно виставлене на продаж житло з однією спальнею та 1,5 ванними кімнатами раніше було виставлене на продаж у лютому 2024 року за ціною 9500 доларів на місяць.

Хоча ця квартира менша, ніж інша квартира сім'ї в Sierra Towers, вона все ж таки може похвалитися більш ніж 111,5 кв. м житлової площі та пропонує низку розкішних зручностей, включаючи безліч привілеїв, доступних всім мешканцям цієї розкішної будівлі.

Стала відома причина смерті легендарного Оззі Осборна05.08.25, 19:03 • 8922 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Музикант
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки