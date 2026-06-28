Кувейт завершил процедуры для вступления в силу соглашения о безопасности с Украиной – Сибига
Киев • УНН
Кувейт завершил внутригосударственные процедуры для вступления в силу соглашения о сотрудничестве с Украиной в военной сфере. Глава МИД Украины Сибига заявил, что это открывает новый этап двустороннего партнерства.
Кувейт завершил все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о сотрудничестве с Украиной в военной и других сферах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги в Telegram.
Детали
Глава МИД поблагодарил руководство Кувейта за поддержку и подчеркнул, что вступление соглашения в силу открывает новый этап двустороннего партнерства.
Вступление в силу этого Соглашения знаменует новый этап украинско-кувейтского партнерства в военно-технической, оборонной и безопасностной сферах. Оно создает возможности для реализации совместных проектов, обмена опытом и современными технологиями, а также углубления нашего стратегического диалога
По словам министра, это соглашение является частью более широкой стратегии Украины по развитию сотрудничества с государствами Персидского залива. Он также подчеркнул, что документ является "своевременным ответом" на продолжающиеся воздушные атаки Ирана против Кувейта и других стран региона.
Вновь выражаем полную солидарность с Государством Кувейт и другими членами ССАГПЗ. Решительно осуждаем любые посягательства на суверенитет и территориальную целостность Кувейта и других государств Совета сотрудничества арабских государств Залива
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