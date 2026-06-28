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Если "дух Анкориджа" и существовал, то теперь он мертв - Сибига

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Министр иностранных дел Украины заявил, что "дух Анкориджа" мертв, если он вообще существовал. Он подчеркнул, что мирный план без Украины обречен, и призвал москву сесть за стол переговоров.

Если "дух Анкориджа" и существовал, то теперь он мертв - Сибига
Фото: Министерство иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на последние заявления россии о якобы отходе США от договоренностей в "духе Анкориджа". По его словам, если "дух Анкориджа" вообще существовал, то "сейчас он мертв". Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой план мира, разработанный без Украины, обречен стать духом и исчезнуть. Москва должна прекратить верить в духов и вместо этого отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне

- говорится в сообщении министра.

Сибига добавил: чем дольше Путин отказывается принимать реальность того, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, тем хуже будет для россии.

Контекст

Россия обвинила США в невыполнении "договоренностей", достигнутых между президентами владимиром путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе прошлого года.

Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп во время международного саммита выразил разочарование действиями владимира путина и намекнул, что может отказаться от так называемых "Анкориджских договоренностей".

Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT23.06.2026, 23:21 • 31502 просмотра

Евгений Устименко

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