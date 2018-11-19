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Кушнирук осудил участие Гриценко в "тайной мирной группе"

Кушнирук осудил участие Гриценко в "тайной мирной группе"

Киев  •  УНН

 • 5835 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Экономист-аналитик Борис Кушнирук, осудил мирный план Гриценко и активное участие экс-министра обороны в совместной с "вменяемыми россиянами" группе которая занимается вопросами мира на Донбассе, передает УНН.

Эксперт считает, что Гриценко стоит привлечь к ответственности за перетягивание на себя функций государства. Так жестоко Кушнирук отреагировал на откровения политика в эфире программы "PRIME: Скрипін" на телеканале "ATR", где лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко объяснил свое участие в международной общественной группе по урегулированию последствий российской агрессии против Украины.

"В США за это привлекли бы к уголовной ответственности, потому что никто не может брать на себя государственные функции, в том числе в вопросах внешних отношений, если только не получил прямое согласие государственных органов. Такие шаги сами по себе могут подрывать усилия тех, кто уполномочен государством на это. А у нас "настоящий полковник" даже не осознает, почему это недопустимо", - считает Борис Кушнирук.

В программе Романа Скрыпина лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подтвердил свое участие в работе некой тайной группы по решению проблемы прекращения войны:"Кроме официального канала, который представлен государствами и в котором задействованы, в частности Курт Волкер и Владислав Сурков, есть неофициальный формат, непубличный формат, к которому меня пригласили от Украины как человека, имеющего опыт в сфере безопасности и международной дипломатии. В группе представлены четыре стороны: Россия, Украина, Европа и США, но по общей договоренности, я не могу называть фамилии. От Европы в группе - представители Германии, Франции, Великобритании, которые работали на уровне министерств обороны, министерств иностранных дел, секретари советов безопасности", - добавил Гриценко.

Гриценко заверил, что в ходе нескольких встреч, которые прошли в Европе, участники группы вышли на план, действуя по которому, можно достичь поставленных задач - прекращение российской агрессии и возвращение аннексированных территорий. Также политик признал, что во время встреч проводит «непростые» переговоры с представителями Российской Федерации:"Представители России, и гражданские, и военные в запасе, но там есть один человек уровня генерала, это те люди, которые имеют доступ, могут положить наработанные документы на стол Путину. Которые подальше от такой тупой, "ихтамнетовской" политики Кремля. То есть, более демократичная, немножко либеральная часть российского истеблишмента", - пояснил Гриценко.

Он также отметил, что если бы минские соглашения выполнялись, то не было бы необходимости собирать общую группу, которая является альтернативным путем урегулирования. "Наработанный (группой - ред) план лег на стол главам государств - Порошенко, Макрону, Меркель, Трампу и Путину", - резюмировал лидер "Гражданской позиции".

Экономист-аналитик Борис Кушнирук, не согласен с политиком, и считает, что он не имеет полномочий вести мирные переговоры от Украины, и что подобная деятельность Гриценко должна быть наказана, потому что это вредит государству: "Если этот план не соответствует видению государственных должностных лиц, на которых возложены государственные функции по внешним отношениям? Это уже само по себе создает проблему для них. Ведь тогда лица из других государств начнут использовать эти противоречия в интересах своих государств", - пишет в комментариях к своему гневному посту Борис Кушнирук.

Украинские Национальные Новости

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