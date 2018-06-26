Кушнир: покупатель на рынке жилья помолодел
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На сегодняшний день на рынке жилой недвижимости покупатель помолодел и стал более требовательным. Об этом в интервью рассказал председатель правления - президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает УНН.
"Покупатель помолодел. По нашей статистике, покупать квартиры начали люди более молодого возраста. Покупатель стал более разборчивым и осторожным, с правильным подходом. На фоне громких скандалов с недостроями люди стали чаще спрашивать документы, следить за ходом работ на площадках", - рассказал Кушнир .
По словам президента «Киевгорстроя», по-прежнему спросом пользуются однокомнатные квартиры и "двушки" небольшого метража.
"Если 4 года назад стандартная двухкомнатная была примерно 65 квадратов, то сейчас метраж уменьшился до 50 С однокомнатными так же - раньше проектировали по 50 кв. М, сейчас от 30 до 40 с небольшим. Эти тенденции продиктованы спросом", - считает Кушнир.
В то же время он подчеркнул, что в новых объектах являются квартиры более 100 кв. м и двухуровневые, ведь на каждый товар свой покупатель.
"Задача застройщика предложить максимально широкий спектр выбора, чтобы каждый мог найти для себя", - резюмировал Кушнир.