Кушнір: покупець на ринку житла помолодшав

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 58450 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 119237 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 107090 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 137597 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 109999 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122357 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162520 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190275 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 298175 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167413 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6 м/с
74 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 20999 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 19501 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 18223 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 14335 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 12371 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 137593 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 167974 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 298175 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 228041 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 254220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 33613 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53546 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58014 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56157 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70326 перегляди
Актуальне
Кушнір: покупець на ринку житла помолодшав

Кушнір: покупець на ринку житла помолодшав

Київ • УНН

 • 4019 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. На сьогоднішній день на ринку житлової нерухомості покупець помолодшав та став більш вибагливим. Про це в інтерв’ю розповів голова правління — президент холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, передає УНН.

"Покупець помолодшав. За нашою статистикою, купувати квартири почали люди більш молодого віку. Покупець став більш перебірливим і обережним, з правильним підходом. На тлі гучних скандалів з недобудовами люди стали частіше запитувати документи, стежити за ходом робіт на майданчиках", - розповів Кушнір.

За словами президента "Київміськбуду", як і раніше попитом користуються однокімнатні квартири і "двушки" невеликих метражів.

"Якщо 4 роки тому стандартна двокімнатна була приблизно 65 квадратів, то зараз метраж зменшився до 50. З однокімнатними так само — раніше проектували по 50 кв. м, зараз від 30 до 40 з невеликим. Ці тенденції продиктовані попитом", - вважає Кушнір.

Водночас він наголосив, що в нових об’єктах є квартири понад 100 кв. м і дворівневі, адже на кожен товар свій покупець.

"Завдання забудовника запропонувати максимально широкий спектр вибору, щоб кожен міг знайти для себе", - резюмував Кушнір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31