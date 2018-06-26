Кушнір: покупець на ринку житла помолодшав
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На сьогоднішній день на ринку житлової нерухомості покупець помолодшав та став більш вибагливим. Про це в інтерв’ю розповів голова правління — президент холдингової компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір, передає УНН.
"Покупець помолодшав. За нашою статистикою, купувати квартири почали люди більш молодого віку. Покупець став більш перебірливим і обережним, з правильним підходом. На тлі гучних скандалів з недобудовами люди стали частіше запитувати документи, стежити за ходом робіт на майданчиках", - розповів Кушнір.
За словами президента "Київміськбуду", як і раніше попитом користуються однокімнатні квартири і "двушки" невеликих метражів.
"Якщо 4 роки тому стандартна двокімнатна була приблизно 65 квадратів, то зараз метраж зменшився до 50. З однокімнатними так само — раніше проектували по 50 кв. м, зараз від 30 до 40 з невеликим. Ці тенденції продиктовані попитом", - вважає Кушнір.
Водночас він наголосив, що в нових об’єктах є квартири понад 100 кв. м і дворівневі, адже на кожен товар свій покупець.
"Завдання забудовника запропонувати максимально широкий спектр вибору, щоб кожен міг знайти для себе", - резюмував Кушнір.